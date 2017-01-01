На Московском проспекте мошенница сняла "порчу" с 14-летней девочки вместе с драгоценностями

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«На Московском проспекте мошенница сняла "порчу" с 14-летней девочки вместе с драгоценностями»

арнольд питерский 26.05 14:00 [ + 7 – ]

Шаль ее как еж колюча,

А сама она вонюча.

В разноцветной юбке ходит,

Деньги у людей уводит.



Гнилозуба и усата,

Что за зверь такой, ребята?

Верно! Это же цыганка!

Черножопая засранка.



Сергей Григорьев 26.05 19:50 [ + 1 – ]

А что,девушка уже такая порченная,что её понадобилась эту самую порчу снимать?

А что касается самих цыган,то Адольф Шикльгрубер не признавал их за людей и уничтожал как биомусор незамедлительно. Хороший пример,между прочим.