Обсуждение темы:

«Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти"»

Ещё бы + к этому закону приняли ответственность за лживые предвыборные обещания нашего обещалкина - обиралкина, за кризис и фальсификацию выборов! Чтобы алчные и лживые ушли от народной кормушки, со всей ненасытной шайкой кровососов-едро олигархов!

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda