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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти"

16:21, 26 мая
Тэги: госдума, закон, самоубийство, дети, следствие
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Тэги: госдума, закон, самоубийство, дети, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти"»
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dexter 26.05 17:08 [ + -2 ]

Правильное решение.

ДeдЗахаp 26.05 18:56 [ + 4 ]

Ещё бы + к этому закону приняли ответственность за лживые предвыборные обещания нашего обещалкина - обиралкина, за кризис и фальсификацию выборов! Чтобы алчные и лживые ушли от народной кормушки, со всей ненасытной шайкой кровососов-едро олигархов!

Сергей Григорьев 26.05 19:56 [ + 0 ]

Тогда надо издать закон об уничтожении кремлёвского бандформирования. Это актуальнее.

Наташа Сенюшкина 27.05 00:03 [ + 0 ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda

Всего комментариев - 4

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