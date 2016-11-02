Полиция начала проверку на налоговые преступления компании Алексея Учителя, снимающего "Матильду"
12:33
Тэги: кино, налоги, проверка, алексей учитель, романовы
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Надо было мигранта аульного при задержании, ещё на наркотики проверить, вскрыв "тайник" ишачий битой. в «На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения»
... Тупая, вонючая, грязная, азиатская обезьяна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Понаехали, твари ... в «На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения»
Понаехали, твари ... в «На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения»
Никак не могут нажраться всякая шушера едисья! Не мало украли , но всё хочется ещё поплотней свою утробу набить, за счёт народной кормушки (казны по просту говоря) в «СМИ: новый газон для стадиона на Крестовском может обойтись в 21 млн рублей»
Надоели обещания, кривые ухмылочки и тупые шуточки Путина! Пусть валит лживый Обещалкин кризисный в отставку! Не нужен он со своим дутым и лживым рейтингом под 80-85%! Позор! Довёл страну до ручки и всё ходит ныряет за черепками, в хоккее по 8 голов забив... в «СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня»
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