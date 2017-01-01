«В Ленобласти будут судить двух мужчин, которые ограбили пункт приема металлолома и вынесли сейф из сельхозпредприятия »

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Общество
Кто у нас "охотник" за металлом? Не ишаки ли аульные? Которых путино едрисья власть наприглашала поднимать экономику!.Видать у едристов, которые завозят к нам ишаков аульных - тоже, явная убогость и скудоумие! Почему? Да, потому, что весь РУССКИЙ НАРОД понимает какой вред несут гастеры аульные! Лишь до едрисни это не доходит!
А вот Сердюкова никак вот не посадят. И не только потому то он браток Путлера:
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda
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17:11, 22 мая
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