В Ленобласти будут судить двух мужчин, которые ограбили пункт приема металлолома и вынесли сейф из сельхозпредприятия

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«В Ленобласти будут судить двух мужчин, которые ограбили пункт приема металлолома и вынесли сейф из сельхозпредприятия »

ДeдЗахаp 26.05 19:09 [ + 5 – ]

Кто у нас "охотник" за металлом? Не ишаки ли аульные? Которых путино едрисья власть наприглашала поднимать экономику!.Видать у едристов, которые завозят к нам ишаков аульных - тоже, явная убогость и скудоумие! Почему? Да, потому, что весь РУССКИЙ НАРОД понимает какой вред несут гастеры аульные! Лишь до едрисни это не доходит!

Сергей Григорьев 26.05 20:00 [ + 1 – ]

А вот Сердюкова никак вот не посадят. И не только потому то он браток Путлера:

робин 26.05 21:25 [ + 1 – ]

дед захар как всегда прав!!