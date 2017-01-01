В Купчино трое с пистолетом и ножом отобрали у таксиста деньги, телефон и машину

Инцидент произошел на Софийской улице.

Инцидент произошел на Софийской улице.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 мая около шести часов утра у дома 95 на улице Софийской трое неизвестных преступников напали на водителя такси.



Злоумышленники, проезжая в качестве пассажиров под угрозой предметов, похожих на пистолет и нож, высадили 34-летнего шофера, отобрали у него 1200 рублей, мобильный телефон и с места происшествия скрылись на указанной машине.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Приняты необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне рано утром во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные преступники напали на таксиста в его же автомобиле, отобрали у него деньги и смартфон, высадили и уехали на этой машине.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25 мая около шести часов утра у дома 95 на улице Софийской трое неизвестных преступников напали на водителя такси.Злоумышленники, проезжая в качестве пассажиров под угрозой предметов, похожих на пистолет и нож, высадили 34-летнего шофера, отобрали у него 1200 рублей, мобильный телефон и с места происшествия скрылись на указанной машине.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Приняты необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бомбилы, совершенном 8 лет назад.







Обсуждение темы: «В Купчино трое с пистолетом и ножом отобрали у таксиста деньги, телефон и машину» Тоскливый Дятел Терпило 26.05 11:34 [ + 1 – ]

Таксист должен быть отделен от пассажиров пуленепробиваемым стеклом с отверстием для перемещения лотка с платой за проезд.

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