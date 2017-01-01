Обсуждение темы:

«Мужчина, госпитализированный после пожара на стадионе "Автово", скончался»

Если узбекские макаки,-то туда и дорога.

Вообще-то другие СМИ прямо пишут, что это 32-летний молдаванин и его жена.



http://konkretno.ru/kriminal/99379-moldavanin-najdennyj-posle-pozhara-na-stadione-avtovo-skonchalsya.html