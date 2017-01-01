Обсуждение темы:

«Молодчики на ВАЗе избили битой водителя иномарки на Энтузиастов»

И как вот среди таких молодчиков прикажите ездить? Какие же травмы нужно получить, чтобы попасть на стационарное лечение? Предлагаю каждого водителя вооружить травматом и многозарядным карабином.

Тоскливый Дятел Терпило 26.05 11:36 [ + -1 – ]

Навряд ли. Выходцы с Кавказа никогда не сядут в ВАЗ: их устроит только мерседес или лексус. И вооружены они не битами, а современным автоматическим оружием.