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«Младенец умер в квартире на Васильевском острове»

Сергей Григорьев 26.05 11:12 [ + 0 – ]

"труп мальчика 2017 года рождения был обнаружен без признаков жизни 25 мая в 01:40 ночи в квартире на Железнодорожной улице."



То есть,судя по смыслу текста,ночью эти хреноврачи ходили по всем квартирам по всему городу,и вдруг в одной из них..