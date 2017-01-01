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Псевдополицейский "заминировал" центральную водопроводную станцию в Петербурге

10:12
Тэги: лжезаминирование, бомба, взрыв
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Тэги: лжезаминирование, бомба, взрыв
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