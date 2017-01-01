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«Тело уроженца Украины выловили из Екатерингофки»

Сергей Григорьев 26.05 11:00 [ + 0 – ]

Там и без этого укропа дерьма всякого полно плавает. Тонул лучше бы в своём укропомоечном днепре.