Три человека погибли при пожаре в подвале "Пятерочки" на Будапештской (фото)

Люди задохнулись, не успев выбраться из охваченной огнем подсобки.

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Обсуждение темы:

«Три человека погибли при пожаре в подвале "Пятерочки" на Будапештской (фото)»

Сергей Григорьев 26.05 10:49 [ + 0 – ]

По всей видимости сдохли три самца макак из Узбекисрана.