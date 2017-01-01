СМИ: новый газон для стадиона на Крестовском может обойтись в 21 млн рублей

Об этом сообщил источник в Смольном.

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Обсуждение темы:

«СМИ: новый газон для стадиона на Крестовском может обойтись в 21 млн рублей»

ДeдЗахаp 25.05 17:21 [ + 7 – ]

Никак не могут нажраться всякая шушера едисья! Не мало украли , но всё хочется ещё поплотней свою утробу набить, за счёт народной кормушки (казны по просту говоря)

монк-аль-ахри 25.05 17:28 [ + 5 – ]

единороссы ещё денег спизд*ть хотят!!!

Hиф-Hиф 25.05 18:00 [ + 4 – ]

а почему нельзя играть на асфальте/бетоне и т.п.?



Заасфальтировал раз и навсегда, и 21 миллион можно съэкономить.

арнольд питерский 25.05 18:04 [ + 4 – ]

Когда до рабов уже дойдет, что пора массово на улицы выходить