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«В Сосновом Бору пьяный пенсионер избил и оттаскал за волосы фельдшеров скорой помощи»

Инь Порось 25.05 19:28 [ + 2 – ]

... И доколе девчонки-фельдшера будут это терпеть??? Росгвардейцы обмундированы и экипированы как хрестоматийные итальянские наёмники-кондотьеры времен Позднего Средневековья ... А всё чтоб мирных граждан сподручнее было гонять ... А на несчастных фельдшериц - всем нас...ать ... Ни охрану дать, ни хотя бы вшивыми перцовыми баллончиками снабдить ...

... А в медучилищах давно уже пора в обязательном порядке вводить армейский рукопашный бой и японское джиу-джитсу ...