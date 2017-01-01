«"Зенитовец" Жулиано стал самым результативным игроком Лиги Европы»

Полузащитник сине-бело-голубых Жулиано вошел в число лучших бомбардиров турнира и стал лидером первенства по числу результативных передач. Об этом 25 мая сообщаетНа счету бразильца — восемь забитых мячей и пять передач в восьми матчах. На второй позиции расположился Эдин Джеко из «Ромы» (восемь голов и одна передача). Следом идут Никола Калинич из «Фиорентины» и Златан Ибрагимович из «Манчестер Юнайтед» (у обоих — по пять голов и четыре передачи).Финальный матч Лиги Европы между голландским «Аяксом» и английским «Манчестер Юнайтед» состоялся 24 мая в Стокгольме. Со счетом 2:0 победу одержал клуб из Манчестера.