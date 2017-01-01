На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения

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Обсуждение темы:

«На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения»

ДeдЗахаp 25.05 18:17 [ + 9 – ]

Надо было мигранта аульного при задержании, ещё на наркотики проверить, вскрыв "тайник" ишачий битой.

НС 25.05 19:27 [ + 4 – ]

На одну толераску возможно меньше и то 50*50

Инь Порось 25.05 19:37 [ + 8 – ]

... Тупая, вонючая, грязная, азиатская обезьяна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Понаехали, твари ...

Инь Порось 25.05 19:56 [ + 6 – ]

НС 25.05 19:27 - ... И одной учёной тёткой больше ... Чтоб иллюзий относительно мракозадых больше не питала ...

НЕСТОР 25.05 20:58 [ + 2 – ]

Дать бы по башке этой черножопой твари. дятел ты согласен со мной?