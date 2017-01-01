На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения
17:17
Тэги: грабеж, нападения, задержания, невский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Седова мигрант отнял у 40-летней женщины сумку и сорвал с шеи украшения»
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ДeдЗахаp 25.05 18:17 [ + 9 – ]
Надо было мигранта аульного при задержании, ещё на наркотики проверить, вскрыв "тайник" ишачий битой.
Инь Порось 25.05 19:37 [ + 8 – ]
... Тупая, вонючая, грязная, азиатская обезьяна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... Тупая, вонючая, грязная, азиатская обезьяна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Понаехали, твари ...
Инь Порось 25.05 19:56 [ + 6 – ]
НС 25.05 19:27 - ... И одной учёной тёткой больше ... Чтоб иллюзий относительно мракозадых больше не питала ...
Всего комментариев - 6
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