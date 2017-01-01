«Главный синоптик Петербурга рассказал про Мокия Мокрого и дождливое лето»

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Общество
пора петуха на закланье обезглавливать. на заячьем острове, само собой!
Уважаемый Смерч, Вы неточно воспроизводите заклинание, тичего не получится. Требуется освежить в памяти первоисточник. ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=pU15aDikR8M
И вообще я считаю, Никола Угодник круче какого-то там Мокея. Вот скоро к нам прибудет нетленное ребро сего праведника, так я пойду отстою очередь, вознесу ему молитву о хорошем лете и о покарании Мокея за насылание на наш город плохой погоды, паду пред ребром ниц и земно поклонюся ему лбом об пол. Авось поможет. Говорят, ребро и тем, кто в него не верит, помогает.
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»