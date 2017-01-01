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«Главный синоптик Петербурга рассказал про Мокия Мокрого и дождливое лето»

И вообще я считаю, Никола Угодник круче какого-то там Мокея. Вот скоро к нам прибудет нетленное ребро сего праведника, так я пойду отстою очередь, вознесу ему молитву о хорошем лете и о покарании Мокея за насылание на наш город плохой погоды, паду пред ребром ниц и земно поклонюся ему лбом об пол. Авось поможет. Говорят, ребро и тем, кто в него не верит, помогает.