Полтавченко: меры безопасности к ПМЭФ-2017 в Петербурге будут усилены

"Сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего - террористических", - отметил губернатор.

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Обсуждение темы:

«Полтавченко: меры безопасности к ПМЭФ-2017 в Петербурге будут усилены»

ДeдЗахаp 25.05 17:16 [ + 6 – ]

Боязнь власти путино-едристов и ихних холуёв из окружения Салямоы Алейкумовв перед митингами дальнебойщиков и борьбы людей с коррупцией, переименовали в меры безопасности! Чтобы запретить справедливые выступления НАРОДА!

монк-аль-ахри 25.05 17:25 [ + 5 – ]

Главные угрозы обычным горожанам исходят из Смольного. Плюс - из районных администраций. Помогают им муниципалы и коммунальщики. Даже от полицаев угроз меньше, чем от охренительной власти!

Тоскливый Дятел Терпило 25.05 17:32 [ + 0 – ]

Меня пугает резерв на 1,5 тысячи коек. На кого они рассчитаны?

НС 25.05 17:45 [ + 3 – ]

Будут отлавливать славян и боготворить чернь.

Hиф-Hиф 25.05 17:56 [ + 3 – ]

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для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего - террористических",

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А к какого рода проявлениям относится демонстрирование "всяческих пальцев"?

арнольд питерский 25.05 18:24 [ + 8 – ]

Опять пугает народ своими росгвардейцами петухами да казаками

graail2 25.05 19:49 [ + 5 – ]

А почему бы это не провести в глухом лесу или пустыни...............