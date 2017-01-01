Полтавченко: меры безопасности к ПМЭФ-2017 в Петербурге будут усилены
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Общество
Боязнь власти путино-едристов и ихних холуёв из окружения Салямоы Алейкумовв перед митингами дальнебойщиков и борьбы людей с коррупцией, переименовали в меры безопасности! Чтобы запретить справедливые выступления НАРОДА!
Главные угрозы обычным горожанам исходят из Смольного. Плюс - из районных администраций. Помогают им муниципалы и коммунальщики. Даже от полицаев угроз меньше, чем от охренительной власти!
Меня пугает резерв на 1,5 тысячи коек. На кого они рассчитаны?
ЦИТАТА
для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего - террористических",
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
А к какого рода проявлениям относится демонстрирование "всяческих пальцев"?
Опять пугает народ своими росгвардейцами петухами да казаками
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»