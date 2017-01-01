СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня

Сообщается, что уже идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы.

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«СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня»

монк-аль-ахри 25.05 16:20 [ + 8 – ]

Вице-президент США один раз в неделю, еженедельно!, общается с населением в Интернете 3 часа он-лайн! И никто из этого шоу не делает! Это его ОБЯЗАННОСТЬ!

А тут! Цирк-шапито с выездом на природу!

ДeдЗахаp 25.05 16:54 [ + 9 – ]

Надоели обещания, кривые ухмылочки и тупые шуточки Путина! Пусть валит лживый Обещалкин кризисный в отставку! Не нужен он со своим дутым и лживым рейтингом под 80-85%! Позор! Довёл страну до ручки и всё ходит ныряет за черепками, в хоккее по 8 голов забивает и на пианино тренькает.Вместо того, чтобы порядок наводит и свои обещания 2002 года выполнять!

смерч 25.05 17:33 [ + 6 – ]

Подбор граждан и вопросов,Это как?

НС 25.05 17:46 [ + 5 – ]

А к людям выйти слабо упырю.

арнольд питерский 25.05 18:21 [ + 4 – ]

.ули толку от твоей прямой линии, если до тебя ху.ла не дозвонишся. А все кто там сидят возле тебя холуи и пид.расы проплаченные.