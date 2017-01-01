«СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня»

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Общество
Вице-президент США один раз в неделю, еженедельно!, общается с населением в Интернете 3 часа он-лайн! И никто из этого шоу не делает! Это его ОБЯЗАННОСТЬ!
А тут! Цирк-шапито с выездом на природу!
Надоели обещания, кривые ухмылочки и тупые шуточки Путина! Пусть валит лживый Обещалкин кризисный в отставку! Не нужен он со своим дутым и лживым рейтингом под 80-85%! Позор! Довёл страну до ручки и всё ходит ныряет за черепками, в хоккее по 8 голов забивает и на пианино тренькает.Вместо того, чтобы порядок наводит и свои обещания 2002 года выполнять!
.ули толку от твоей прямой линии, если до тебя ху.ла не дозвонишся. А все кто там сидят возле тебя холуи и пид.расы проплаченные.
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»