В избиркоме Петербурга предложили провести референдум о лишении мандатов противников идеи передачи Исаакия
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Общество
Оставить только тех, кого пропихивали расческами за толстыми опами учителок?
Правильно, конечно их нужно лишить мандатов, так как они проводят политику вразрез с волей народа, которая заключается в передаче Исакия РПЦ.
Количество дебилов о власти растёт в геометрической прогрессии. Во-первых, был у путинских идиотов предшественник - Козьма Прутков. Он ещё в середине 19-го века предлагал закон: о введении единомыслия в России. Педоросы его текст просто нагло списали. С книжки "Сатира и юмор в царской России". Во-вторых, эти идиоты не знают азов политологии. Попытка запретить системную оппозицию ведёт к росту внесистемной оппозиции. А против последней любая Росгвардия, прости господи за это паскудное слово, бессильна. Подыхать ослы, поддерживающие медвежатников начнут в большом количестве. И поделом! Иногда надо думать головой, а не жоп*й!
Всех лишить мандатов, обрезать зарплаты до средней по РФ (36000р.) и выгнать в поля, на развитие сельского хозяйства.
Вот бы и бюджет цел остался (тырить некому))))) и польза для страны.
Пусть там доказывают свой патриотизм.
Такое могут предложить только в путино-едрисей стране, жополизы из холуёв власти! Тупые и убогие кризисы из ЕР! Дерьмократия ПЖиВчиков на лицо!
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17:11, 22 мая
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Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»