В избиркоме Петербурга предложили провести референдум о лишении мандатов противников идеи передачи Исаакия

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«В избиркоме Петербурга предложили провести референдум о лишении мандатов противников идеи передачи Исаакия»

morgana 25.05 15:33 [ + 5 – ]

Оставить только тех, кого пропихивали расческами за толстыми опами учителок?

Тоскливый Дятел Терпило 25.05 15:38 [ + -10 – ]

Правильно, конечно их нужно лишить мандатов, так как они проводят политику вразрез с волей народа, которая заключается в передаче Исакия РПЦ.

монк-аль-ахри 25.05 16:17 [ + 4 – ]

Количество дебилов о власти растёт в геометрической прогрессии. Во-первых, был у путинских идиотов предшественник - Козьма Прутков. Он ещё в середине 19-го века предлагал закон: о введении единомыслия в России. Педоросы его текст просто нагло списали. С книжки "Сатира и юмор в царской России". Во-вторых, эти идиоты не знают азов политологии. Попытка запретить системную оппозицию ведёт к росту внесистемной оппозиции. А против последней любая Росгвардия, прости господи за это паскудное слово, бессильна. Подыхать ослы, поддерживающие медвежатников начнут в большом количестве. И поделом! Иногда надо думать головой, а не жоп*й!

Фрекен Бок 25.05 16:19 [ + 1 – ]

Всех лишить мандатов, обрезать зарплаты до средней по РФ (36000р.) и выгнать в поля, на развитие сельского хозяйства.

Вот бы и бюджет цел остался (тырить некому))))) и польза для страны.

Пусть там доказывают свой патриотизм.



ДeдЗахаp 25.05 17:04 [ + 7 – ]

Такое могут предложить только в путино-едрисей стране, жополизы из холуёв власти! Тупые и убогие кризисы из ЕР! Дерьмократия ПЖиВчиков на лицо!