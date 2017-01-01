Вспыльчивый посетитель сломал нос приставу в коридоре Арбитражного суда Петербурга

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« Вспыльчивый посетитель сломал нос приставу в коридоре Арбитражного суда Петербурга»

арнольд питерский 25.05 13:56 [ + 3 – ]

дырку не поделили?

Сергей Григорьев 25.05 14:13 [ + 5 – ]

Понтовал видно вертухай,вот и огрёб. Но по любому из за дырки конечно не стоило.

ДeдЗахаp 25.05 17:34 [ + 6 – ]

Уверен на 100%, что приставу-шакалу из холуёв на службе у ПЖиВчико досталось по его заслугам. Не стал бы мужчиина в возрасте 46 лет ни с того ни с сего его избивать, убогого и скудоумного лакея власти ЕР!

ДeдЗахаp 25.05 18:06 [ + 6 – ]

Хорошо что не ссильничал ещё пристава. Пусть спасибо скажет 46 летнему герою. То так бы и жил пристав - петух, обиженный. Как бы ему потом долги за ЖКХ со старушек и стариков теребить. Как стал таким, посмешищем?