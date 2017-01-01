Петербуржец под предлогом поставки керамической плитки из Чехии обманул людей более чем на 200 млн рублей

36-летнего мошенника ждет суд.

36-летнего мошенника ждет суд.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ходе следствия установлено, что в период с января по май 2016 года он вместе с соучастниками под мнимым предлогом поставки керамической плитки по заниженной стоимости со склада в Чехии, используя счета подконтрольных ему юридических лиц, похитил более 222 миллионов рублей у юридических и физических лиц. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали указанного гражданина и полностью изобличили его в содеянном.



Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении полностью признал, добровольно погасил часть причиненного ущерба в размере 80 миллионов рублей. Одновременно с этим следствием были установлены расчетные счета юридических лиц, на которых аккумулировались похищенные денежные средства. На данные счета наложены аресты.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петербурге будут судить 36-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, мужчина похитил более 200 миллионов рублей под предлогом поставки клиентам керамической плитки из-за границы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ходе следствия установлено, что в период с января по май 2016 года он вместе с соучастниками под мнимым предлогом поставки керамической плитки по заниженной стоимости со склада в Чехии, используя счета подконтрольных ему юридических лиц, похитил более 222 миллионов рублей у юридических и физических лиц. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали указанного гражданина и полностью изобличили его в содеянном.Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении полностью признал, добровольно погасил часть причиненного ущерба в размере 80 миллионов рублей. Одновременно с этим следствием были установлены расчетные счета юридических лиц, на которых аккумулировались похищенные денежные средства. На данные счета наложены аресты.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге врач больницы отдала мошеннику 450 тысяч рублей за "спасение" сына от последствий ДТП.





