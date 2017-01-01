На Рихарда Зорге двое в масках ворвались в квартиру, связали мать и дочь, надели на головы наволочки и вынесли ценные вещи

Обсуждение темы:

«На Рихарда Зорге двое в масках ворвались в квартиру, связали мать и дочь, надели на головы наволочки и вынесли ценные вещи»

Сергей Григорьев 25.05 14:09 [ + 2 – ]

А зачем было маски надевать? Всё равно для нас все узбеки на одну морду.