Поход на Торжковский рынок закончился для пенсионерки пропажей "Мерседеса" за 7,8 млн

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Обсуждение темы:

«Поход на Торжковский рынок закончился для пенсионерки пропажей "Мерседеса" за 7,8 млн»

Сергей Григорьев 25.05 14:15 [ + 2 – ]

Фигня. Ещё насосёт.