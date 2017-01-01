В Ленобласти сотрудница почты взяла из кассы 132 тысячи рублей и потратила их на себя

Женщина стала фигуранткой дела о растрате.

Женщина стала фигуранткой дела о растрате.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, 38-летняя подозреваемая в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года, являясь сотрудницей отделения почтовой связи в деревне Бегуницы, незаконно присвоила более 132 тысяч рублей, хранившихся в кассе отделения. Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "растрата". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



"Факт противоправной деятельности подозреваемой выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного управления по Ленинградской области с сотрудниками Волосовского почтамта УФПС города Санкт-Петербург и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России»", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудницу почты, которая подозревается в незаконном присвоении чужих денег.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, 38-летняя подозреваемая в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года, являясь сотрудницей отделения почтовой связи в деревне Бегуницы, незаконно присвоила более 132 тысяч рублей, хранившихся в кассе отделения. Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "растрата". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."Факт противоправной деятельности подозреваемой выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного управления по Ленинградской области с сотрудниками Волосовского почтамта УФПС города Санкт-Петербург и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России»", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ярославле была задержана бывшая сотрудница почты во Всеволожске, которая похитила из отделения 6,5 млн рублей, а затем подожгла помещение.







Обсуждение темы: «В Ленобласти сотрудница почты взяла из кассы 132 тысячи рублей и потратила их на себя» Зубастик 25.05 22:21 [ + 1 – ]

Мало взяла...надо по-сердюковски хапать!!!

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