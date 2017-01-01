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«21 тонну морепродуктов из Индии не пустили на прилавки Петербурга»

Очень интересно на чего расчитывает путинская едрисня, "не пущая продукты из за рубежа и вводя продовольственные санкции против своего народа?" Давя катками еду и уничтожая её? Не на своё ли неумелое и скудоумное импортзамещение?