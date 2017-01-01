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Молодой мужчина погиб при падении с крыши заброшенной многоэтажки в Бокситогорске

11:29
Тэги: смерть, чп, ленобласть
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Тэги: смерть, чп, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«Молодой мужчина погиб при падении с крыши заброшенной многоэтажки в Бокситогорске»
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Сергей Григорьев 25.05 12:07 [ + 2 ]

Да,что-что,а самоубийства процветают в счастливом путинском государстве.

Всего комментариев - 1

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