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«Перепившую школьницу откачивают врачи в Петербурге»

Сергей Григорьев 25.05 12:05 [ + 3 – ]

Как то весьма забавно звучит "перепившая девочка". Может правильнее было бы "малолетняя гопница"?