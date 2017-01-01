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«Тело юной петербурженки нашли на обочине трассы в Ленобласти»

Инь Порось 25.05 19:35 [ + 3 – ]

... Скорее - похитили "чёрные", накачали наркотиками, насиловали, потом выкинули труп ...

... Это лето настаёт, дамы и господа ... "Чёрные" не дремлют ... Это русские ребята посмотрят на голые ляжки Красавиц, тяжело вздохнут и идут дальше своей дорогой ... А "чёрная" мразь будет "действовать" ... Как нелюди, как изверги, как бешеные звери ... Будьте, девчонки, начеку ... Я думаю, записываться в столь юном возрасте в Великомученицы у вас нет никакого желания ...