Тело юной петербурженки нашли на обочине трассы в Ленобласти
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Общество
Что ж,видно не слабо погуляла эта "юная петербурженка",-примерная воспитанница путинского режима.
... Скорее - похитили "чёрные", накачали наркотиками, насиловали, потом выкинули труп ...
... Это лето настаёт, дамы и господа ... "Чёрные" не дремлют ... Это русские ребята посмотрят на голые ляжки Красавиц, тяжело вздохнут и идут дальше своей дорогой ... А "чёрная" мразь будет "действовать" ... Как нелюди, как изверги, как бешеные звери ... Будьте, девчонки, начеку ... Я думаю, записываться в столь юном возрасте в Великомученицы у вас нет никакого желания ...
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
на новости
Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»