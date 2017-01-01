Обсуждение темы:

«Жительница Ленобласти зарезала собственную бабушку и пыталась сжечь труп вместе с квартирой»

Тоскливый Дятел Терпило 25.05 11:16 [ + -1 – ]

А нельзя психически больных людей определить на постоянное местожительство в каком-нибудь отдаленном диспансере, где они общались бы с себе подобными. Нельзя подвергать опасности жизнь и здоровье невинных, душевно здоровых людей.