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«Развратник в солнцезащитных очках домогался школьницы на Петроградке»

Аульные подонки приезжают к нам по путино-едрисьей путёвке "поднимать экономику." Об это так упорно говорят все путинские пживчики. Только им нет веры. Факты о другом говорят!

Инь Порось 25.05 19:47 [ + 2 – ]

... Вот тут бы ей (пока его руки заняты) пилкой для ногтей и вспороть ему мошонку ... Но, блин, гуманные мы - славяне ... А так - за месячишко вспороли бы десятку-другому обезьян мошонки - и проснулись бы у них первые зачаточные признаки интеллектуальной деятельности, типа - "не лезь, ибо когда яйца насквозь прокалывают - это очень больно!" ...