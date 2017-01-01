«Развратник в солнцезащитных очках домогался школьницы на Петроградке»

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Общество
Как теперь девочке жить дальше, после того, как она ощутила прикосновение похотливых рук.
Аульные подонки приезжают к нам по путино-едрисьей путёвке "поднимать экономику." Об это так упорно говорят все путинские пживчики. Только им нет веры. Факты о другом говорят!
... Вот тут бы ей (пока его руки заняты) пилкой для ногтей и вспороть ему мошонку ... Но, блин, гуманные мы - славяне ... А так - за месячишко вспороли бы десятку-другому обезьян мошонки - и проснулись бы у них первые зачаточные признаки интеллектуальной деятельности, типа - "не лезь, ибо когда яйца насквозь прокалывают - это очень больно!" ...
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17:11, 22 мая
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Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Во... в «Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»