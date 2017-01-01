Обсуждение темы:

«Годовалый малыш разбил голову в квартире в Купчино»

Сергей Григорьев 25.05 11:35 [ + 0 – ]

В России не менее миллиона бездомных детей,и о них не пишут. Они просто дохнут. (поминая видно добрым словом дядю Вову)