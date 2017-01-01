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«Снаряд времен войны нашли у ЗСД на Васильевском»

Сергей Григорьев 25.05 11:25 [ + 2 – ]

"Боеприпас вывезли на уничтожение."



Зря. Надо было подарить Матве или Полтосу. Глядишь,там бы и рвануло бы невзначай народу на радость.