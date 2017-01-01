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«В Петербурге ищут продавца БАДов, нажившегося на наивном пенсионере»

Сергей Григорьев 24.05 19:39 [ + 2 – ]

Насмешили. В последние годы курс "лечения" БАДАМИ составляет в среднем 400 000 -1 200 000 р. В основном попадают на эти "курсы" пенсы разумеется. При чём деньги вернуть невозможно. При обращении в суд 100% проигрывают.