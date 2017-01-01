«Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»

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Общество
"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"
(Убить дракона)
Если бы выбирал Господь, то торгаша Гундяева давно бы в ад отправил. А если бездельники и вредители типа макарушки еще и прикрываются Богом, то и им туда дорога.
а можно на второй день после "избрания" реализовать в отношении этих мразей льготу "похороны за счёт города"? А можно я этих паскуд лично закопаю?! Обоих?! А можно - живьём?!
Полностью читать: "Почётные холуи едрисье-путинского режима, кризисного."
Мне ещё вот что интересно: сколько ещё народ сможет терпеть этот праздник вампиров? Сколько эти гниды выпьют ещё крови из народа,и сколько наград на себя за это навесят?
Да уж,таких полит. проституток пересрать попробуй! Что ни слово - то продуманное и эффективное фекалопроизводство.
А плясица в инвалидной коляске была бы круче.
и чего ее господь не избрал?
Мразь и погань едрисья!
Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!
А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Водкотабачногундяевской лаврой!
Твари!!! А вдвойне твари, кто за этих гадов реально голосует!
Да пусть себя как угодно называют. Что Матвиенко, что Гундяев- для жителей города никто и звать никак. А Макаров-идиот, что с него взять кроме анализов...
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17:11, 22 мая
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