Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл

Перед голосованием спикер ЗакСа Макаров обратился к депутатам и заявил, что "выбираем не мы, а выбирает Господь".

Обсуждение темы:

«Почетными гражданами Петербурга стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл»

Milord 24.05 17:02 [ + 24 – ]

Почётное позорище, экая гадость!

dexter 24.05 17:10 [ + 16 – ]

"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"

(Убить дракона)

арнольд питерский 24.05 17:29 [ + 26 – ]

Звание почетные кремлевские проститутки им больше подходит

СПБ 24.05 17:41 [ + 18 – ]

Если бы выбирал Господь, то торгаша Гундяева давно бы в ад отправил. А если бездельники и вредители типа макарушки еще и прикрываются Богом, то и им туда дорога.

монк-аль-ахри 24.05 17:46 [ + 11 – ]

а можно на второй день после "избрания" реализовать в отношении этих мразей льготу "похороны за счёт города"? А можно я этих паскуд лично закопаю?! Обоих?! А можно - живьём?!

Pava 1708 24.05 17:51 [ + 17 – ]

Позорище

ДeдЗахаp 24.05 18:27 [ + 15 – ]

Полностью читать: "Почётные холуи едрисье-путинского режима, кризисного."

Сергей Григорьев 24.05 19:32 [ + 13 – ]

А это от народа.

смерч 24.05 19:33 [ + 9 – ]

А за какие заслуги там об этом ничего не говорят?

Сергей Григорьев 24.05 19:52 [ + 8 – ]

Мне ещё вот что интересно: сколько ещё народ сможет терпеть этот праздник вампиров? Сколько эти гниды выпьют ещё крови из народа,и сколько наград на себя за это навесят?

Bloempje 24.05 20:24 [ + 9 – ]

Да уж,таких полит. проституток пересрать попробуй! Что ни слово - то продуманное и эффективное фекалопроизводство.

koschke 24.05 20:32 [ + 11 – ]

Однако смачный плевок в адрес горожан

НЕСТОР 24.05 20:39 [ + 4 – ]

выбираем не мы-выбирает путлер и его команда.

Hиф-Hиф 24.05 21:13 [ + 3 – ]

А плясица в инвалидной коляске была бы круче.

и чего ее господь не избрал?

Брежнев 24.05 22:14 [ + 0 – ]

Мразь и погань едрисья!

Не успел - все мои эмоции написали до меня. Поэтому всем + 1000!

А пополизаторам из ЗаГса (Прости, Господи, за слово поганое!) предложение: переименовать город в Путинбург с Матвиенковским (вместо Красногвардейского) районом и Водкотабачногундяевской лаврой!

Твари!!! А вдвойне твари, кто за этих гадов реально голосует!

dodger 24.05 22:28 [ + 1 – ]

Да пусть себя как угодно называют. Что Матвиенко, что Гундяев- для жителей города никто и звать никак. А Макаров-идиот, что с него взять кроме анализов...