Обсуждение темы:

«Локальный блэкаут на юге Петербурга произошел из-за оборвавшего ЛЭП грузовика»

А что у нас не через @опу?

Интересно что за Камаз с каким кузовом,а главное интересно что за ЛэП что так низко висит над землёй