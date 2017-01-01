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«В Красном Селе тягач протаранил маршрутку, остановившуюся перед пешеходным переходом (видео)»

"невнятные маневры маршрутного такси №449 несколько дезориентировали водителя тягача" Это и понятно: после осла в родном ауле макака не сразу привыкла к автобусу.

давно пора в КрСеле эти поселковые НПП через каждые 50 метров ликвидировать. рядом там есть регулируемые. Не баре пешедрюги, дошкандыбают.