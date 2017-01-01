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«На Энгельса прикрыли очередной интернациональный притон с путанами»

Когда бы прикрыли притон кремлелядофский, с коррупционерами и безмозглой правящей кризисной властью - новость была бы намного краше! Надоели обиралки-обещалки хуже горькой редьки!