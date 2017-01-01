На Пискаревском мошенница в белом сняла с 19-летней студентки "порчу" вместе с украшениями на 30 тысяч рублей

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«На Пискаревском мошенница в белом сняла с 19-летней студентки "порчу" вместе с украшениями на 30 тысяч рублей»

монк-аль-ахри 24.05 17:54 [ + 5 – ]

на месте ректора медвуза я бы девицу мгновенно отчислил. будущий врач не может быть таким наивным не материалистом. материализм - основа любой нормальной науки. к слову, великие мистики именно так и считали.

dexter 24.05 18:10 [ + -3 – ]

монк-аль-ахри 24.05 17:54 [ + 1 – ]



Косточкам тысячи поклоняются, и ничего ) а вы за медиков переживаете..