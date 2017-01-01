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«Драгоценности и гаджеты похитили из квартиры таможенницы в Автово»

Видно некие грабители, вернули своё кровное конфикскованное имущество!? Таможня, тоже, не сзевает себе что можно присвоить. Вплоть до продуктов питания, которое люди везут из за рубежа, чтобы накормить семью хорошей едой, а не путино - едрисьими импортзаместителеми, туфтовыми.