Обсуждение темы:

«Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который отменит открепительные удостоверения на будущих выборах президента»

Наша госдура занимается всякой ерундой. Даёт имена детишкам, берёт анализы собачьего кала, прикрепляет и открепляет всякие удостоверения и прочей, прочей, прочей ненужной ерундой. Только не занимается благосостоянием народаЮ кризисом и безработицей, так как считает, что в стране всё нормально!?