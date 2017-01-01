В Петербурге мужчина отдал почти 60 тысяч за "красивые" номера на авто, но так ничего и не получил

Деньги мошеннику он передал еще в феврале, однако в полицию обратился только накануне.

Деньги мошеннику он передал еще в феврале, однако в полицию обратился только накануне.



Как сообщает "Водитель Петербурга", 37-летний местный житель пришел к сотрудникам полиции 23 мая около 21.00. Он рассказал, что примерно в три часа дня, правда, еще 2 февраля встретился с неизвестным у церкви рядом с домом 75 по шоссе Революции. Там заявитель передал 59600 рублей. В обмен на госномер О999СА...



Материальный ущерб мужчина насчитал на сумму покупки. И добавил, что для него это значительные деньги. "Красивые" номера он так и не получил.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление о мошенничестве. Мужчине обещали "красивые" номера на автомобиль.Как сообщает "Водитель Петербурга", 37-летний местный житель пришел к сотрудникам полиции 23 мая около 21.00. Он рассказал, что примерно в три часа дня, правда, еще 2 февраля встретился с неизвестным у церкви рядом с домом 75 по шоссе Революции. Там заявитель передал 59600 рублей. В обмен на госномер О999СА...Материальный ущерб мужчина насчитал на сумму покупки. И добавил, что для него это значительные деньги. "Красивые" номера он так и не получил.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге врач больницы отдала мошеннику 450 тысяч рублей за "спасение" сына от последствий ДТП.







Обсуждение темы: «В Петербурге мужчина отдал почти 60 тысяч за "красивые" номера на авто, но так ничего и не получил» Сергей Григорьев 24.05 19:40 [ + 1 – ]

Зато его красиво провели. koschke 24.05 20:28 [ + 2 – ]

Будет далпайопу наука

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