Спикер ЗакСа Макаров накричал на сотрудницу Смольного из-за неправильной одежды

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«Спикер ЗакСа Макаров накричал на сотрудницу Смольного из-за неправильной одежды »

ДeдЗахаp 24.05 15:31 [ + 16 – ]

Стоит ли обижаться на едриста скудоумного и убогого! При чём не оскорбляю путинскую едрисню, а пишу правду! Только убогие правители и их партия едрисья способны в самой богатой стране с самыми богатыми ресурсам природными навести бардак и кризис!

dexter 24.05 16:04 [ + 12 – ]

Отформатированный мозг бывшего военного не может действовать иначе ) Он, мысленно, до сих пор в казарме..

legenda.natalya 24.05 16:21 [ + 9 – ]

Понимаю девушку - так всем надоело ходить в зимнем однообразии, что и в Думе хочется повылазить из скучных пиджаков)))! Тем более, женский дресс - код не такой строгий.

монк-аль-ахри 24.05 17:49 [ + 8 – ]

похоже, горе-замполит активно пьёт. только большие дозы алкоголя порождают немотивированную агрессию. это я как специалист по мозгам говорю.

смерч 24.05 19:35 [ + 3 – ]

Поздняя весна.

Hиф-Hиф 24.05 21:02 [ + 4 – ]

экий у нас председун крикун-говорун. или председец? или председюк?

Татьяна Вересова 24.05 21:06 [ + 2 – ]

А платочки еще при визите в ЗАкС повязывать еще не надо??

Татьяна Вересова 24.05 21:06 [ + 2 – ]

А платочки еще при визите в ЗАкС повязывать еще не надо??

робин 24.05 21:45 [ + 2 – ]

как был придурком, так и кончит свою поганую жизнь!!