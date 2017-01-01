«Спикер ЗакСа Макаров накричал на сотрудницу Смольного из-за неправильной одежды »

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Общество
Стоит ли обижаться на едриста скудоумного и убогого! При чём не оскорбляю путинскую едрисню, а пишу правду! Только убогие правители и их партия едрисья способны в самой богатой стране с самыми богатыми ресурсам природными навести бардак и кризис!
Отформатированный мозг бывшего военного не может действовать иначе ) Он, мысленно, до сих пор в казарме..
Понимаю девушку - так всем надоело ходить в зимнем однообразии, что и в Думе хочется повылазить из скучных пиджаков)))! Тем более, женский дресс - код не такой строгий.
похоже, горе-замполит активно пьёт. только большие дозы алкоголя порождают немотивированную агрессию. это я как специалист по мозгам говорю.
А платочки еще при визите в ЗАкС повязывать еще не надо??
А платочки еще при визите в ЗАкС повязывать еще не надо??
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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