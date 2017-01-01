На Хошимина две дамы после совместной пьянки до смерти забили молотком и топором своего собутыльника

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, 22 мая 42-летняя и 36-летняя местные жительницы в квартире одного из домов по улице Хошимина в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанесли множественные удары топором и молотком своему 52-летнему знакомому. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



По факту в отношении соучастниц было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Выборгском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые подозреваются в убийстве своего знакомого.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, 22 мая 42-летняя и 36-летняя местные жительницы в квартире одного из домов по улице Хошимина в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанесли множественные удары топором и молотком своему 52-летнему знакомому. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.По факту в отношении соучастниц было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти пьяный мужчина несколько раз ударил топором по голове своего собутыльника.







Обсуждение темы: «На Хошимина две дамы после совместной пьянки до смерти забили молотком и топором своего собутыльника» Изя Чемпион Вернулся 24.05 14:51 [ + 2 – ]

не дал дамам

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