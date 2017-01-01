В Выборге негодяй проник в квартиру к 74-летнему старику и похитил деньги, часы и документы

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 23 мая около 11 часов утра злоумышленник пробрался в квартиру дома 16 на Ульяновской улице, где, угрожая физической расправой 74-летнему хозяину, похитил 14 тысяч рублей, наручные часы и документы. Затем он с места происшествия скрылся.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне утром в Выборгском районе Ленинградской области неизвестный преступник проник в квартиру 74-летнего жителя Выборга и силой отобрал у него деньги, часы и документы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 23 мая около 11 часов утра злоумышленник пробрался в квартиру дома 16 на Ульяновской улице, где, угрожая физической расправой 74-летнему хозяину, похитил 14 тысяч рублей, наручные часы и документы. Затем он с места происшествия скрылся.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.Напомним, ранее мы писали о том, что в Володарском двое в масках избили 79-летнего старика в его же доме и отняли деньги.







Обсуждение темы: «В Выборге негодяй проник в квартиру к 74-летнему старику и похитил деньги, часы и документы» Сергей Григорьев 24.05 19:33 [ + 1 – ]

Узбеку не терпелось выпить,вот и..

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