В Лесколово 35-летний мужчина умер от удара тока, пробравшись на электростанцию
18:19, 24 мая
Тэги: электричество, тело, смерть, ленобласть, кража
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