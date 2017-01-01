В Лодейном Поле будут судить 71-летнего старика, который по пьяни зарезал своего 42-летнего собутыльника

Пенсионер нанес оппоненту порядка 10 ударов ножом в грудь.

Пенсионер нанес оппоненту порядка 10 ударов ножом в грудь.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла в марте этого года в одном из домов в городе Лодейное Поле. 71-летний хозяин дома вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 9 ударов ножом 42-летнему гостю в область груди.



После совершенного преступления мужчина пришел к соседям и сообщил о произошедшем. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



"По уголовному делу были проведены необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Лодейнопольском районе Ленинградской области будут судить пенсионера, который подозревается в убийстве своего знакомого. По версии следствия, пожилой мужчина несколько раз ударил ножом погибшего.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла в марте этого года в одном из домов в городе Лодейное Поле. 71-летний хозяин дома вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 9 ударов ножом 42-летнему гостю в область груди.После совершенного преступления мужчина пришел к соседям и сообщил о произошедшем. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."По уголовному делу были проведены необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти пьяный мужчина несколько раз ударил топором по голове своего собутыльника.





