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«В Володарском двое в масках избили 79-летнего старика в его же доме и отняли деньги»

Верней всего грабители в масках - не кто иные, как путино-едрисьи гастеры, из рода ишачно аульных гнид. Которые по велению "совести" и по приглашению власти ПЖиВчиково, приехали поднимать "экономику" в стране!