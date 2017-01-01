Парламент Петербурга вновь снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

По регламенту, в ходе весенней сессии заняться этой проблемой депутаты уже не смогут.

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Обсуждение темы:

«Парламент Петербурга вновь снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию»

Тоскливый Дятел Терпило 24.05 11:26 [ + -13 – ]

Предполагаю, что господин Ивченко не желает устраивать ненужный ажиотаж вокруг высосанной из пальца проблемы, которой в принципе вообще не существует. Собор должен принадлежать РПЦ.

dexter 24.05 16:47 [ + 3 – ]

Мне искренне жаль это трусливое большинство !

монк-аль-ахри 24.05 17:51 [ + 5 – ]

что ждать от продажных проституток? любить они не могут, могут только постанывать. для возбуждения длинногривых провонявших ладаном клиентов.