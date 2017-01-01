Уроженка Узбекистана продала в Петербурге младенца за 11,5 тысяч

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Уроженка Узбекистана продала в Петербурге младенца за 11,5 тысяч»

Тоскливый Дятел Терпило 24.05 11:23 [ + -6 – ]

Безнравственный поступок, который можно объяснить только крайним отчаянием. Необходимо создать сеть приютов для беременных мигрантов, где они могли бы рожать и воспитывать детей.

НЕСТОР 24.05 12:08 [ + 10 – ]

дятел возьми себе парочку мракозадых на воспитание.

ДeдЗахаp 24.05 15:35 [ + 10 – ]

Нестор! Дятел-АКSМ сам их немало нарожал и тоже продаёт по дешёвке.

арнольд питерский 24.05 17:43 [ + 7 – ]

Дятел, скоро тебя продадим в рабство, в Африку, только бесплатно

смерч 24.05 19:37 [ + 2 – ]

Рожают.Выкидывают.Продают.Покупают.Неужели это будущие граждане этой страны.

Сергей Григорьев 24.05 19:55 [ + 2 – ]

Продешевила таджикская обезьяна. Мясо на плов в магазине стоит гораздо дешевле,хотя да,оно не такое свежее.