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Мигранта из Таджикистана убило плитой на стройке на Охте

09:58, 24 мая
Тэги: строительство, мигранты, смерть, красногвардейский район
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Тэги: строительство, мигранты, смерть, красногвардейский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Мигранта из Таджикистана убило плитой на стройке на Охте»
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Тоскливый Дятел Терпило 24.05 11:21 [ + -6 ]

Необходимо предпринять действенные меры по защите жизни и здоровья работающих мигрантов. Почти каждый день кто-то из них погибает на стройке.

НЕСТОР 24.05 12:10 [ + 4 ]

Жаль,что только одного.

смерч 24.05 19:47 [ + 2 ]

И вы думаете что кто нибудь будет наказан за нарушения безопасности на стройки?Бай отмажется у него таких душ 500 и более..А вообще сажать надо начиная с руководства и заканчивая этими пидарами которые следят за безопасный труд..Где эта ёба..трудовая инспекция?Где эти ёба профсоюзы и прочее пидерасы которые только и умеют что откаты получать и закрывать глаза на всё то что и как люди трудятся!Противно и погано всё это видеть,и дело даже не в гастерах а дело в поуизме этих скотов!

робин 24.05 21:53 [ + 1 ]

скорбим всем городом!!

Всего комментариев - 4

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