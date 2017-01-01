«Мигранта из Таджикистана убило плитой на стройке на Охте»

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Общество
Необходимо предпринять действенные меры по защите жизни и здоровья работающих мигрантов. Почти каждый день кто-то из них погибает на стройке.
И вы думаете что кто нибудь будет наказан за нарушения безопасности на стройки?Бай отмажется у него таких душ 500 и более..А вообще сажать надо начиная с руководства и заканчивая этими пидарами которые следят за безопасный труд..Где эта ёба..трудовая инспекция?Где эти ёба профсоюзы и прочее пидерасы которые только и умеют что откаты получать и закрывать глаза на всё то что и как люди трудятся!Противно и погано всё это видеть,и дело даже не в гастерах а дело в поуизме этих скотов!
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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